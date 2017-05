СМІ: Трамп прасіў ФБР спыніць сьледзтва пра змову яго перадвыбарчага штабу з Масквой

У амэрыканскай прэсе зьявіліся паведамленьні пра тое, што прэзыдэнт ЗША Дональд Трамп прасіў былога дырэктара ФБР Джэймса Комі прыпыніць расьсьледаваньне аб сувязях былога дарадцы прэзыдэнта ў пытаньнях нацыянальнай бясьпекі Майкла Фліна з Расеяй, піша «Голас Амэрыкі».

Расьсьледаваньне павінна было высьветліць, ці мела месца змова перадвыбарчага штабу Трампа з Масквой з мэтай паўплываць на ход прэзыдэнцкіх выбараў у 2016 годзе.

Паводле паведамленьняў, Трамп агучыў свой запыт дырэктару ФБР на сустрэчы ў лютым. У службовай запісцы, напісанай Комі па выніках гутаркі, прэзыдэнт сказаў: «Спадзяюся, вы можаце пакінуць гэтую справу ў спакоі», маючы на ўвазе расьсьледаваньне ў дачыненьні Фліна.

Першай пра падрабязнасьці справаздачы Комі напісала газета The New York Times. Пазьней гэтую інфармацыю пацьвердзілі The Washington Post і шэраг іншых выданьняў.

У заяве Белага дома гаворыцца, што артыкулы «не зьяўляюцца праўдзівымі або дакладнымі пераказамі гутаркі паміж прэзыдэнтам і містэрам Комі».

Як сьцьвярджае Белы дом, нягледзячы на тое, што Трамп неаднаразова выказваў сваю думку, што Флін — «прыстойны чалавек», ён ніколі не прасіў Комі ці каго-небудзь іншага спыніць расьсьледаваньне ў дачыненьні дарадцы ў пытаньнях нацыянальнай бясьпекі.

Трамп нечакана звольніў Комі на мінулым тыдні, што стала для многіх шокам і выклікала абвінавачваньні ў тым, што прэзыдэнт такім чынам спрабуе перашкодзіць ходу расьсьледаваньня ФБР аб магчымых сувязях яго перадвыбарчага штабу з Расеяй з мэтай паўплываць на вынікі леташніх прэзыдэнцкіх выбараў у ЗША.

У артыкуле The New York Times гаворыцца, што справаздача Комі зьяўляецца часткай пакінутага дырэктарам ФБР «дакумэнтальнага сьледу» — дакумэнтаў, якія зьяўляюцца сьведчаньнем, як мяркуецца, «непрыстойнага» ціску, які Трамп аказваў на расьсьледаваньне наконт Расеі, якое праводзіцца ФБР.

Раней шэраг амэрыканскіх палітыкаў — і дэмакратаў, і рэспубліканцаў — выказвалі сумнеў у тым, што прычынай адстаўкі Комі былі хібы ў расьсьледаваньні супраць Гілары Клінтан ды ейнай дзейнасьці на пасадзе дзяржаўнага сакратара (яе вінавацілі ў небясьпечным выкарыстаньні працоўнай электроннай пошты).

11 траўня ў інтэрвію NBC Трамп заявіў, што ў рашэньні аб звальненьні Комі прысутнічаў таксама «расейскі фактар»:

«Абдумваючы далейшыя крокі ў дачыненьні Комі, я сказаў сабе, што роля, якую прыпісваюць Расеі ў нашых прэзыдэнцкіх выбарах, — гэта фальшыўка, якую раскручвалі дэмакраты для таго, каб зваліць на кагосьці віну за сваю паразу», — заявіў Трамп.

Афіцыйны прадстаўнік ФБР адмовілася даць падрабязнасьці справаздачы (службовай запіскі) Комі пра сустрэчу з Трампам.

Лідэр дэмакратаў у Палаце прадстаўнікоў ЗША Нэнсі Пэласі заявіла ў «Твітэры»: «Калі паведамленьні адпавядаюць рэчаіснасьці, спробы Трампа спыніць расьсьледаваньне ў дачыненьні Фліна — гэта парушэньне прынцыпу вяршэнства закону».

Сэнатар-рэспубліканец Ліндсі Грэм заявіў, што Комі павінен даць паказаньні на сэнацкіх слуханьнях з нагоды сваіх гутарак з Трампам пра расьсьледаваньне ў дачыненьні Фліна. На думку сэнатара, у выпадку, калі вэрсія Комі пра зьмест сустрэчы з Трампам зьяўляецца дакладнай, для працягу расьсьледаваньня неабходна прызначыць спэцыяльнага пракурора.