«Эфэкт Вайнштэйна». Як (не) зьмяніўся сьвет пасьля скандалу вакол сэксуальных дамаганьняў у Галівудзе

За гэты час адбылося наступнае:

Вайнштэйна звольнілі зь яго ж уласнай кампаніі, ад яго сышла жонка, яго выключылі з Амэрыканскай і Брытанскай кінаакадэмій, вырашылі пазбавіць ордэна Ганаровага легіёну, кампанія Weinstein Co. заявіла, што прыбярэ яго імя з назвы.

Але ня гэта самае галоўнае

А што ж?

Ня Вайнштэйнам адзіным

Рой Прайс пакінуў пасаду кіраўніка Amazon Studios пасьля таго, як дачка пісьменьніка-фантаста Філіпа Дзіка, прадусар Айса Хакет публічна абвінаваціла Прайса ў сэксуальных дамаганьнях. Таксама стала вядома, што Прайс не прыняў ніякіх захадаў, калі адна з акторак, якія працавалі з Amazon Studios, паведаміла яму пра дамаганьні з боку Харві Вайнштэйна.

Ісляндзкая сьпявачка Б’ёрк у сваім фэйсбуку распавяла аб дамаганьнях з боку дацкага рэжысёра, «зь якім яна працавала». Імя яго яна не назвала, але адзіным дацкім рэжысёрам, зь якім яна працавала, быў Ларс фон Трыер. Той у адказ заявіў, што ўсе «было ня так, але мы дакладна не былі сябрамі, гэта факт».

Прадусар Аманда Сегела (працавала над тэлесэрыялам паводле аповесьці Стывэна Кінга «Імгла») распавяла, што яе дамагаўся старэйшы брат прадусара Харві Вайнштэйна — Боб Вайнштэйн. Улетку 2016 году, калі Сегела працавала на здымках сэрыяла «Спайк» (Spike), брат Ванштэйна нібыта настойліва спрабаваў завязаць зь ёй блізкія адносіны.

Карэспандэнтка Inside Edition Ліза Герэра абвінаваціла Стывена Сігала ў тым, што той запрасіў яе ў распранальню, а калі яна яму адмовіла, сцэны зь яе ўдзелам былі цалкам выразаныя з фільма «Fire Down Below».

Чаму ўсё так доўга маўчалі пра Вайнштэйна

Аказваецца, не маўчалі. Казалі, але ніхто іх не чуў.

Сьпявачка Кортні Лаў ў 2015 годзе на пытаньне журналіста, што б яна параіла маладых акторкам, якія імкнуцца трапіць у Галівуд, сказала: «Калі Харві Вайнштэйн запросіць вас на прыватную вечарыну ў Four Seasons, не хадзіце!» На гэтыя словы зьвярнулі ўвагу толькі пасьля нашумелага расьсьледаваньня The New York Times.

Баяліся помсты

Разана Аркет і Роўз Макгоўэн заявілі, што помста прадусара каштавала ім добрых роляў, а англічанка Сафі Дыкс — што гэта і зусім паставіла крыж на яе кінакарʼеры. Гвінэт Пэлтроу, якую, па яе словах, Вайнштэйн мацаў, пагадзілася маўчаць, таму што баялася, што яе звольняць. Кортні Лаў абвінаваціла Creative Artists Agency ў тым, што агенцтва ўнесла яе ў «чорны сьпіс» пасьля яе пытаньняў аб паводзінах Вайнштэйна ў 2005 годзе.

Асьцерагаліся, што назавуць слабымі

Актрыса Хізэр Грэм так патлумачыла, чаму столькі жанчын так доўга маўчалі: «Мы ня хочам, каб нас абвінавачвалі ў тым, у чым мы не вінаватыя. Мы ня хочам, каб нас называлі слабымі, або казалі, што з намі складана працаваць. Мы ня хочам быць першым — або адзіным — чалавекам, які загаварыў на гэтую тэму».

Ім раілі маўчаць

Актрыса Ларэн Холі распавяла, што «уплывовыя людзі ў Галівудзе» раілі ёй маўчаць і не выступаць супраць прадусара", таму што гэта Харві Вайнштэйн«.

За маўчаньне ім плацілі

Так, канфлікт з актрысай Роўз МакГоуэн (па яе словах, Вайнштэйн чапляўся да яе ў нумары гатэля падчас кінафэстывалю «Сандэнс» у 1997 годзе) улагодзілі ў пазасудовым парадку. Памер кампэнсацыі не выдаваўся, але The New York Times паведаміў, што за маўчаньне жанчынам плацілі ад $ 80 да 150 тысяч.

Як Вайнштэйн прымусіў загаварыць усіх жанчын сьвету

Пасьля скандалу з Вайнштэйнам вядомая амэрыканская акторка Аліса Мілана запусьціла ў сеткі хэштэг #MeToo ( «Я таксама»), каб высьветліць, колькі жанчын у сьвеце на самай справе калі-небудзь спазналі сэксуальны гвалт. «Калі вы падвяргаліся сэксуальным дамаганьням або абразам, напішыце #Metoo ў адказ на гэты твіт», — заклікала Мілана.

Аказалася, што такіх жанчын — сотні тысяч. На працягу першых 24 гадзін пост з #Metoo рэтвітнулі паўмільёна разоў і амаль 5 мільёнаў чалавек працягнулі гэтую размову на фэйсбуку.

Савецкая і ўкраінская гімнастка Тацяна Гуцу ў сваім фэйсбуку заявіла, што ў 1991 годзе стала ахвярай гвалту з боку славутага савецкага і беларускага гімнаста Віталя Шчэрбы. Паводле слоў Гуцу, аб згвалтаваньні, якое адбылося на спаборніцтвах у Штутгарце, ведалі яе калегі па зборнай СССР, але нічога не зрабілі.

Twitter заблякаваў старонку амэрыканскай актрысы Роўз МакГоуэн, якая абвінаваціла Вайнштэйна ў згвалтаваньні, за тое, што яна ў якасьці доказу, што іншыя супрацоўнікі кампаніі ведалі пра заляцаньні прадусара, апублікавала чужы нумар асабістага тэлефону, што забаронена правіламі гэтай сацсеткі.

У адказ жанчыны запусьцілі новы хэштэг — #womenboycottTwitter ( «Жанчыны будуць байкатаваць твітэр»). Прадстаўнікі кампаніі тут жа папрасілі прабачэньня і аднавілі ўліковы запіс МакГоуэн, паабяцаўшы распрацаваць больш гнуткую сыстэму блякаваньня паведамленьняў у сацсетцы.

Топ-мадэль Кэмеран Расэл у сваім Instagram запусьціла галінку, прысьвечаную дамаганьням з боку мужчын у сфэры моды. У выніку больш за 50 мадэляў ананімна падзяліліся гісторыямі аб харасмэнце.

Гандлёвы цэнтар Hollywood & Highland выдаліў са сваёй выставы Road to Hollywood («Дарога да Галівуду») кушэтку, якую некаторыя наведвальнікі выставы ўспрымалі як увасабленьне «кастынгу на канапе». Аўтар выставы Эрыка Ротэнбэрг сказала, што яна зусім ня мела на ўвазе «кастынгавую кушэтку», і спадзяецца, што канапу вернуць на старое месца.