10 загалоўкаў расейскіх і ўкраінскіх СМІ пра сустрэчу Лукашэнкі і Парашэнкі

Расейскія і ўкраінскія мэдыі па-рознаму асьвятлялі перамовы Лукашэнкі і Парашэнкі. Мы параўналі загалоўкі.
Lenta.ru: Лукашенко посоветовал Порошенко помнить зов предков
Московский комсомолец: Лукашенко и Порошенко договорились вместе помогать Донбассу
РИА-Новости: Лукашенко заявил, что Минск не дружит с Киевом "против кого-то"
Экономика сегодня: Лукашенко хочет через Порошенко наладить контакт с Трампом
REGNUM: Лукашенко и Порошенко обсуждают варианты поставок нефти через Украину
Новороссия: Лукашенко: Буду делать то, о чем попросят Путин и Порошенко
Eurasia Daily: «Мы, русские, украинцы — ядро цивилизации в этой части Европы»
Радио Свобода: Лукашенко: граница Украины и Белоруссии не станет "территорией войны"
ZN.UA: Лукашенко заверил Порошенко в невозможности осуществления агрессии против Украины с территории Беларуси
Вести: На встрече с Лукашенко Порошенко не смог выговорить слово "ознаменовался" Интернет-газета "Вести"
Hromadske: Порошенко заявив про збільшення постачання електроенергії до Білорусі. Hromadske.UA.
Уніан: Порошенко: Лукашенко запевнив, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресії проти України
5 канал: Українці можуть розраховувати на білорусів, наголосив Лукашенко
Украінская праўда: Лукашенко домовився з Порошенком про прикордонну співпрацю й форум
Радыё Свабода: Солодкий: участь Москви сильно відчувається в переговорному процесі Україна-Білорусь.
Ваша меркаваньне
Паказаць камэнтары