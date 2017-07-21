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Расея

10 загалоўкаў расейскіх і ўкраінскіх СМІ пра сустрэчу Лукашэнкі і Парашэнкі

Расейскія і ўкраінскія мэдыі па-рознаму асьвятлялі перамовы Лукашэнкі і Парашэнкі. Мы параўналі загалоўкі.

РАСЕЙСКІЯ МЭДЫІ

Lenta.ru: Лукашенко посоветовал Порошенко помнить зов предков

Московский комсомолец: Лукашенко и Порошенко договорились вместе помогать Донбассу

РИА-Новости: Лукашенко заявил, что Минск не дружит с Киевом "против кого-то"

Экономика сегодня: Лукашенко хочет через Порошенко наладить контакт с Трампом ​

REGNUM: Лукашенко и Порошенко обсуждают варианты поставок нефти через Украину

Новороссия: Лукашенко: Буду делать то, о чем попросят Путин и Порошенко

Eurasia Daily: «Мы, русские, украинцы — ядро цивилизации в этой части Европы»

Радио Свобода: Лукашенко: граница Украины и Белоруссии не станет "территорией войны"

УКРАІНСКІЯ МЭДЫІ

ZN.UA: Лукашенко заверил Порошенко в невозможности осуществления агрессии против Украины с территории Беларуси

Вести: На встрече с Лукашенко Порошенко не смог выговорить слово "ознаменовался" Интернет-газета "Вести"

Hromadske: Порошенко заявив про збільшення постачання електроенергії до Білорусі. Hromadske.UA.

Уніан: Порошенко: Лукашенко запевнив, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресії проти України

5 канал: Українці можуть розраховувати на білорусів, наголосив Лукашенко

Украінская праўда: Лукашенко домовився з Порошенком про прикордонну співпрацю й форум

Радыё Свабода: Солодкий: участь Москви сильно відчувається в переговорному процесі Україна-Білорусь.

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