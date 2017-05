Сэнацкі камітэт дапытае паплечнікаў Трампа пра іх расейскія кантакты

Паводле The New York Times і Associated Press, сярод гэтых людзей — былы дарадца Трампа ў пытаньнях зьнешняй палітыкі Картэр Пэйдж, звольнены дарадца ў пытаньнях нацыянальнай бясьпекі Майкл Флін, былы мэнэджэр выбарчай кампаніі Пол Манафорт і стратэг Рэспубліканскай партыі Роджэр Стоўн.

У прыватнасьці, сэнацкі камітэт папрасіў Пэйджа і Стоўна перадаць электронныя лісты, тэкставыя паведамленьні, паштовыя лісты, запісы тэлефонных размоў або любую іншую інфармацыю пра сустрэчы або кантакты з расейскімі афіцыйнымі асобамі або прадстаўнікамі расейскага бізнэсу ад 16 чэрвеня 2015 да 20 студзеня 2017 году.

Выведка ЗША падазрае, што расейскія ўлады ўмешваліся ў прэзыдэнцкую кампанію 2016 году, каб дапамагчы ў ёй Трампу.