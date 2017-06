У Лёндане знайшлі спартзалу для трэніроўкі джыхадыстаў

Брытанская паліцыя 8 чэрвеня правяла ператрусы ў мусульманскім фітнэс-клюбе Ummah Fitness, разьмешчаным на ўсходзе Лёндану, у раёне Ілфард, паведамляе "Нямецкая хваля".

Пра гэта паведамляе газэта The Times у пятніцу, 9 чэрвеня. Ператрусы прайшлі ў межах расьсьледаваньня тэракту ў Лёндане, калі трое тэрарыстаў наехалі на людзей на Лёнданскім мосце. Як піша выданьне, у ілфардзкім фітнэс-клюбе маглі праходзіць баявую падрыхтоўку джыхадысты.

У Ummah Fitness займаліся, у прыватнасьці, двое з трох лёнданскіх тэрарыстаў: 27-гадовы брытанец пакістанскага паходжаньня Хур Бат і 22-гадовы італьянец мараканскага паходжаньня Юсэф Загба.

Як высьветліла выданьне The Times, у паліцыю паступалі зьвесткі аб магчымай падрыхтоўцы джыхадыстаў у ілфардзкім фітнэс-клюбе яшчэ ў 2015 годзе. Асьцярогі з нагоды таго, што адбываецца ў спартзале, выказвалі нават прадстаўнікі мясцовай мячэці, адзначае The Financial Times.