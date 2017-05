Беларускі гурт Naviband выступіць 13 траўня ў фінале “Эўравізіі-2017”

Такое рашэньне абвешчана сёньня пасьля выступу ўсіх 18 краін-удзельніц другога паўфіналу па выніках супольнага галасаваньня журы конкурсу ды тэлегледачоў музычнага шоў.

А пачаўся другі паўфінал з кавэр-вэрсій у суправаджэньні народных інструмэнтаў некалькіх вядомых пераможных хітоў папярэніх конкурсаў “Эўравізіі” - "My number one" пераможцы песеннага конкурсу 2005 Хелены Папарызу, "Fairytale", зь якою ў 2009 годзе Эўропу пакарыў нарвэскі беларус Аляксандр Рыбак і "Rise like a Phoenix" – песьні, што стала пераможнай для Канчыты Вурст ў 2014 годзе. У выкананьні гэтых хітоў таксама бралі ўдзел і двое вядучых шоў - Аляксандр Скічко граў на жалейцы, а Ўладзімер Астапчук - на акардэоне.

Беларускі Naviband выступаў пад чатырнаццатым нумарам. Сваю песьню «Гісторыя майго жыцьця» яны выконвалі ў белых касьцюмах, нібыта плывучы ў імправізаванай лодачцы, створанай на сцэне. У журналістаў гэты нумар пад час генэральнай рэпэтыцыі выклікаў асацыяцыі абраду вясельля.

Пакуль падлічвалі вынікі галасаваньня, прадстаўніца Македоніі Яна Бурчэска атрымала прапанову “рукі ды сэрца” ад свайго хлопца і кальцо ў падарунак. Перад шматтысячнаю аўдыторыю яна пагадзілася. Такое прызнаньне ў каханьні прагучала ўпершыню на “Эўравізіі”, і як сказалі камэнтатары ўкраінскага тэлебачаньня, гэты “сюпрыз” ня быў прадугледжаны сцэнаром.

Нягледзячы на тое, што ў паўфінале выступалі прадстаўнікі 18 краін, яго трансьлявалі не толькі ўсе 42 краіны ўдзельніцы сёлетняга шоў, а й таксама Косава і Казахстан.А да трансьляцыі фіналу 13 траўня далучацца яшчэ ЗША ды Кітай.

Беларусь удзельнічае ў сьпеўным конкурсе “Эўравізія” з 2004 года, але беларускія выканаўцы за ўвесь гэты час толькі чатыры разы выходзілі ў фінал. Найлепшы вынік прадэманстраваў у 2007 годзе Дзьмітры Калдун, які паводле вынікаў галасаваньня заняў шостае месца.