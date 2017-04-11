«Яшчэ нядаўна мы ня ведалі імя гэтай жанчыны, якая дапамагла сарваць маску з наймітаў і вырадкаў…»

Так званая «справа лекараў» пачалася з ліста лекаркі Цімашук, зацягнула ў турмы дзесяткі людзей, пераўтварылася ў маштабную антысэміцкую кампанію і, паводле прызнаньняў некаторых блізкіх да Сталіна асобаў, павінна была скончыцца новай сусьветнай вайной.

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Постановление Политбюро ЦК КПСС

"О вредительстве в лечебном деле"

Еще в 1948 году министерство государственной безопас­ности располагало сигналами, которые со всей очевидностью говорили о небла­гополучии в Лечсанупре. Врач Тимашук обратилась в МГБ с заявлением, в котором на основании электрокардио­граммы утверждала, что диагноз болез­ни тов. Жданова А.А. поставлен непра­вильно и не соответствует данным ис­следования, а назначенное больному ле­чение шло во вред больному. Если бы МГБ добросовестно расследовало такое исключительно важное заявление, оно наверняка смогло бы предотвратить злодейское умерщвление т. Жданова А.А., разоблачить и ликвидировать тер­рористическую группу врачей.

4.12.1952

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Сообщение ТАСС

Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредитель­ского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М.С., .врач-терапевт; профессор Вино­градов В. И., врач-терапевт; профессор Коган М.Б., врач-терапевт; профессор Ко­ган Б,Б., врач-терапевт; профессор Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., врач-отоляринголог; про­фессор Этингер Я, Г,, врач-терапевт; професср Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Майоров Г. И., врач-терапевт.

... Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышлен­но игнорировали данные объективного об­следования больных, ставили им непра­вильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.

… Большинство участников террористиче­ской группы (Вовси М. С., Коган Б.Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и др.) были связаны с междуна- родной еврейской буржуазно-националистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой…

…Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган М. Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближай­шее время.

«Правда», 13.01.1953

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…Но у нас еще сохранились пережитки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической психологии и морали – живые люди, скрытые враги нашего народа. Эти скрытые враги, поддерживаемые империалистическим миром, вредили и будут вредить нам и впредь. Именно об этом убедительно говорит дело врачей-вредителей – подлых шпионов и убийц, спрятавшихся под маской врачей, продавшихся рабовладельцам-людоедам из США и Англии.

«Правда», 21.01.1953

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…Ещё совсем недавно мы не знали этой женщины… теперь имя врача Лидии Федосеевны Тимашук стало символом советского патриотизма, высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины. Она помогла сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших белый халат врача для умерщвления советских людей. Весть о награждении Л. Ф. Тимашук высшей наградой — орденом Ленина — за помощь в разоблачении трижды проклятых врачей-убийц облетела всю нашу страну. Лидия Федосеевна стала близким и дорогим человеком для миллионов советских людей.

«Правда», 20.02. 1953

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Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф.

За помощь, оказанную Правительству, в деле разоблачения врачей-убийц, наградить врача Тимашук Лидию Федосеевну орденом Ленина.

Председатель Президиума Верхрвного Совета СССР Н. Шверник

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин

Москва. Кремль. 20 января 1953 года.

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От ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 час, 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

«Правда». 5.03.1953

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Сообщение Министерства внутренних дел СССР

Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех мате­риалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства.

В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор Вовеси М. С., профессор Виноградов В. И,, профоссор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б,, профессор Егоров П. И., профессор Фельдман Д. И., ппрофессор Этингер Я, Г., прфессор Василенко В. Х., профессор Гринштейн А. М., профессор Заленин В, Ф., прфессоор Преображенский Б.С., профессор Попова Н. Д., профессор Закусов В, В., прфессор Шерешевский Н. А,, врач Майоров Г, И. были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких- либо законных оснований.

Проверка показала. что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц яв ляются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной бёзопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дола, арестованные Вовси М. С. Виноградов В. Н., Коган Б. Б., Егоров П. И., Фельдман А. И., Василенко В. Х., Гринштейн А. М., Зеленин В.Ф., Преображенский Б. С., Попова Н.А., Закусов В. В., Шерешевсний Н. А., Майоров Г. И. и другие привлеченные по этому делу полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вреди­тельской, террористической и. шпионской деятельности и, в соответствии со ст, 4 п. 5 Уголовно-Процессуальиого Кодекса РСФСР, из-под стражиосвобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

«Правда», 4.04.1953

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В Президиуме Верховного Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить Указ от 20 января 1953 г о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф., как неправильный, в связи с выявившимися в настоящее время действитель­ными обстоятельствами.

«Правда», 4.04.1953

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Советская социалистическая законность неприкосновенна

Презренные авантюристы типа Рюмина (старшы сьледчы сьледчай частки па асабліва важных справах Міністэрства дзяржаўнай бясьпекі СССР – Р.С.) сфабрикованным им следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды.

«Правда», 6 апреля 1953

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным з інструмэнтаў падаўленьня.