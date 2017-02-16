Постановление Совета Рабоче-Крестьянской обороны от 15 февраля 1919

...Поручить Склянскому, Маркову, Петровскому и Дзержинскому немедленно арестовать нескольких членов исполкомов и комбедов в тех местах, где расчистка снега производится не вполне удовлетворительно. В тех же местностях взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны.

Ленин

Декреты Советской власти, т.4. С.627. Издательство политической литературы, М., 1968

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Постановление фракции ВКП(б) Верховного Суда СССР о применении высшей меры наказания за хищение социалистической собственности

Секретно

... в некоторых союзных республиках (РСФСР, БССР) приговора с расстрелами по делам о хищении общественной (социалистической) собственности по утверждении этих приговоров вышеуказанными Верхсудами направляются на рассмотрение в ЦИК союзной республики, несмотря на категорическое указание закона, что амнистия по делам этого рода не применяется...

Председатель Верхсуда СССР А.Винокуров

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Том 3. Конец 1930 — 1933. Москва РОССПЭН 2000. Стр. 495-496

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Записка секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко начальнику Управления кадров ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о вредительстве в руководстве республики. 3 июля 1939 г.

...когда на Бюро ЦК было сообщено, что секретарь райкома т. Плетнев, затравленный и оклеветанный, пытался покончить самоубийством, но спасен, было цинично заявлено — ничего, достреляем.

... когда бывший секретарь ЦК Левицкий вместе с Берманом, бывшим наркомвнуделом — врагом, выехали в Бобруйск на собрание партийного актива и после партийного актива в одну ночь арестовали 17 чел. руководящих районных работников, в том числе прокурора, председателя райисполкома, уполнаркомзага.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Том 5. 1937-1939. Книга 2. 1938 — 1939. Москва РОССПЭН 2006. Стр. 438-441

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.