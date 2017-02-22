Ленін: «Папоў расстрэльваць бязьлітасна, і як мага болей»

«Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ...»

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 142, 143.

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1 мая 1919 г. № 13666/2.

Председателю ВЧК тов. Дзержинскому Ф. Э.

УКАЗАНИЕ

В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатать и превращать в склады. Председатель ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов (Ленин).

А. Латышев «Рассекреченный Ленин», М., МАРТ, 1996

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Секретно.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

Товарищу ВОРОШИЛОВУ К. Е. ЦК ВКП(б).

Товарищу ШЕПИЛОВУ Д. Т.

На основании сообщений некоторых республиканских и областных уполномоченных, Совет докладывает о прошедших церковных праздниках Рождества — 7 января и Крещения — 19 января в 1949 году.

... В г. Минске в кафедральном соборе молящихся было свыше 4 тысяч человек, а все остальные церкви были также переполнены.

Председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР

КАРПОВ.

4. II-1949 г.

Советская жизнь 1945-1953. Москва, РОССПЭН, 2003 Стр. 664-666

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Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения»

... ЦК напоминает, что в основу научно-атеистической пропаганды следует положить популярное разъяснение наиболее важных явлений в жизни природы и общества, таких вопросов, как строение Вселенной, происхождение жизни и человека на Земле, достижений в области астрономии, биологии, физиологии, физики, химии и других наук, подтверждающих правильность материалистических.

Спутник атеиста. «Государственное издательство политической литературы» -М.: 1959. с. 459-478

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Информация Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам в ЦК КПСС о мероприятиях по усилению научно-атеистической пропаганды

г. Москва 29 ноября 1958 г.

СЕКРЕТНО

... ЦК и обкомы КП Белоруссии провели совещания работников, занимающихся научно-атеистической пропагандой. В мероприятиях, разработанных Отделом пропаганды и агитации ЦК КП Белоруссии, предусматривается проведение при всех горкомах партии 6-ти месячных курсов лекторов-атеистов, усиление контроля и помощи местным парторганизациям в постановке научно-атеистической пропаганды и ряд других мер.

Зав. Отделом пропаганды и агитации

ЦК КПСС по союзным республикам Л. Ильичев

РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Д. 554. Л. 14–17

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Успаміны жонкі амэрыканскага дыплямата Рэбэкі Мэтлак пра пахаваньне Генэральнага сакратара ЦК КПСС Леаніда Брэжнева на Краснай плошчы 15 лістапада 1982 г.

«Всеобщее удивление вызвало то, что супруга Брежнева перекрестила его гроб».

Ребекка Мэтлок, «Спасо-Хаус: Люди и встречи» Масква, ЭКСМО, 2004, с.300

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.