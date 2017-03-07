Чым абярнулася для ЦК КПБ рашэньне «сьмялей вылучаць жанчын»

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Из оперативно-информационной сводки секретно-оперативного управления ВЧК № 43 за 19 мая 1921 г. 20 мая 1921 г.

№ 228 Совершенно секретно

16 мая в Уральске произошла демонстрация женщин на почве голода, конфликт улажен.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. стр. 438

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Из справки информотдела ОГПУ об основных видах антисоветских проявлений в деревне за январь—июнь 1929 г. Июль 1929 г.

В большинстве случаев наиболее активными участниками массовых выступлений были женщины. Объясняется это снисходительностью к женщинам в отношении репрессирования и большей податливостью их на провокационную агитацию кулаков и антисоветских элементов.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 2. стр. 919-923

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Сводная спецсводка № 2 СОУ ОГПУ «об операциях по кулачеству» за время с 31 января по 16 февраля 1930 г. 17 февраля 1930 г.

Массовая операция по кулакам 1-й и 2-й категории по Кубанскому, Майкопскому, Армавирскому и Терскому округам закончена.

Отправлено кулацких семей к месту поселения в количестве — 6822 чел. Из них: мужчин — 2163, женщин — 2026, детей — 2633.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 41. Л. 54.

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Докладная записка члена ЦКК Чубина секретарю ЦК ВКП(б) П.П. Постышеву «Об освоении и устройстве спецпереселенцев в Казакстане» Строго Секретно

.... на руднике «Степняк» (Цветметзолото) — женщины были запряжены в телегу и заставлены, таким образом, возить камни.

Заработная плата спецпереселенцам нигде еще не выплачивалась.

Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930–1940 гг. Книга II. Москва. РОССПЭН 2006 стр. 298-306

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Меморандум НКВД СССР № 5577 наркому внутренних дел Белоруссии И.М. Леплевскому об изменении плана высылки из пограничных районов республики. 15 июля 1935 г.

Совершенно Секретно 15-го июля 1935 г. НАЧ. СПО ГУГБ т. МОЛЧАНОВ и ПОМ. НАЧ. ГУЛАГА НКВД т. ПЛИНЕР на № 275/СН сообщают, что план выселения 2.000 семей из пограничных районов БССР — утверждается со следующими изменениями:

3) Выселение семейств, которые имеют в своем составе лишь трудоспособных женщин без малолетних детей, допустить лишь в исключительных случаях, но не больше 50-ти семей на весь контингент выселяемых.

Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930–1940 гг. Книга II. Москва. РОССПЭН 2006 стр. 440

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О применении труда женщин на подземных работах в горно-добывающей промышленности, 25 октября 1940 г.

Разрешить наркоматам и ведомствам применение труда женщин на подземных работах во всех отраслях горно-добывающей промышленности за исключением следующих профессий: забойщиков (кроме добычи песков и глин), навалоотбойщиков, крепильщиков, бурильщиков ручными перфораторами (бурильными молотками), лесодоставщиков (лесогонов) на крутых пластах и взрывников (запальщиков) в вертикальных выработках.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров СССР М. Хломов

Москва, Кремль. 25 октября 1940 г. № 2128.

Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских Социалистических республик, 1940, № 30, стр. 1006

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Постановление ЦК Крмпартии Белоруссии

«О работе Новогрудского райкома КПБ с кадрами в свете решений XXIV съезда компартии и декабрьского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС

16 июля 1973 г.

ЦК КП Белоруссии постановляет:

4.....Смелее выдвигать на руководящую работу во всех отраслях народного хозяйства и культуры хорошо зарекомендовавших себя работников из числа женщин и молодёжи.

«Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК», Минск, Беларусь, 1987, с. 487

Асаблівасьцю шмат якіх рашэньняў камуністычных кіраўнікоў было тое, што вынік часта быў супрацьлеглы.

Сярод жанчын, якіх Наваградзкі РК КПБ, у адпаведнасьці з рашэньнем пленуму ЦК, у наступныя гады «сьмела вылучаў» на кіруючую працу, была Галіна Сямдзянава, якая заняла пасаду кіраўніка раённага камітэту Народнага кантролю.

У сакавіку 1990 года Галіна Сямдзянава была абраная народным дэпутатам БССР, далучылася да Апазыцыі БНФ, а 24 жніўня 1991-га ўнесла ў Авальную залю Бел-Чырвона-Белы сьцяг, які праз некалькі тыдняў набыў статус дзяржаўнага.

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.