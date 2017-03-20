Старшыня КДБ: Дармаед — гэта наш унутраны вораг

Савецкая ўлада ганарылася адсутнасьцю беспрацоў’я і адначасна карала тых, каго называла «паразітамі» ды «дармаедамі». Савецкія людзі не здагадваліся, што заходнія аналітыкі бачылі ў гэтым, акрамя іншага, спосаб прымусу да таннай працы.

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Камуністычны гімн «Інтэрнацыянал» (дзяржаўны гімн СССР у 1922-1944)

Лишь мы, работники всемирной

Великой армии труда,

Владеть землёй имеем право,

Но паразиты — никогда!

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Обзор политического состояния СССР за март 1927 г. (по данным Объединенного государственного политического управления)

Совершенно секретно

Хранить наравне с шифром...

Антисоветская агитация среди безработных не прекращается. Отдельными безработными велась агитация за устройство демонстрации: «Надо бы собраться всем безработным и 1 мая выйти с черным флагом».

«Совершенно Секретно»: Лубянка Сталину о положении в стране (1922-1934 гг), т.5 1927 г. Москва, 2003

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З пастановы ЦК ВКП (Б) «Аб мерапрыемствах па ўпарадкаваньні працоўнай дысцыпліны», 28 сьнежня 1938 г.

«... наряду с честными и добросовестными работниками еще имеются отдельные несознательные, отсталые или недобросовестные люди — летуны, лодыри, прогульщики и рвачи.

Когда летунов и лодырей увольняют, они начинают сутяжничать и, не работая, добиваются оплаты за якобы вынужденный прогул.

Все это приводит к такому положению, когда недобросовестные работники, мало трудясь, могут жить за счет государства, за счет народа, что вызывает справедливые протесты со стороны большинства рабочих и служащих.

Рабочий или служащий, допустивший опоздание на работу без уважительных причин, или преждевременно ушедший на обед, или запоздавший приходом с обеда, или раньше времени ушедший с предприятия или из учреждения, или бездельничавший в рабочее время, подвергается администрацией взысканию: замечание или выговор, или выговор с предупреждением об увольнении^; перевод на другую, ниже оплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или смещение на низшую должность.

Рабочий или служащий, допустивший три таких нарушения в течение одного месяца или четыре нарушения в течение двух месяцев подряд, подлежит увольнению, как прогульщик, как нарушитель закона о труде и трудовой дисциплине».

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З прамовы Іосіфа Сталіна на пленуме ЦК ВКП (Б) 22 траўня 1939 г.

«Тунеядцев, людей, которые присосались к колхозу, а пользу не дают — их нужно вытряхивать».

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Том 5. 1937-1939. Книга 2. 1938 — 1939. Москва РОССПЭН 2006. Стр. 416-424

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З выступу старшыні КДБ СССР Аляксандра Шэлепіна на XXII з’езьдзе КПСС



«Советские законы — самые гуманные в мире, но их человеколюбие должно распространяться лишь на честных тружеников, а в отношении паразитических элементов, всех тех, кто живет за счет народа, законы должны быть суровы, ибо указанная категория лиц — это наш внутренний враг».

XXII съезд КПСС, Стенографический отчёт. Москва, Политиздат, 1961

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Рэзалюцыя XXV з’езда XXV кампартыі Беларусі , 28 верасьня 1961 г.

«Необходимо повести ещё более решительную борьбу с пережитками капитализма в сознании людей, с проявлениями буржуазной идеоолгии, честнособственнической психологии, пьянством, хулиганством, тунеядством, религиозными предрассудками»

«Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях», Менск, «Беларусь», 1986, том пятый, Стар 359.

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Пастанова пленума ЦК кампартыі Беларусі 15-16 траўня 1973 г.

«Ужесточить борьбу против таких антиподов коммунистической морали, как пьянство, потребительский подход к жизни, стяжательство, взяточничество, тунеядство, клевета, анонимки, недобросовестное отношение к труду».

«Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях», Менск, «Беларусь», 1987, том пятый, Стар 459.

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.