«Ворагаў будзе чакаць гільятына, а ня толькі турма»

Аўтар літаратурных эсэ пра Лява Талстога, Леаніда Андрэева, Глеба Ўсьпенскага, нататак пра эстэтыку Мэнье і стылістыку венскай сэцэсіі — і тэарэтык бальшавіцкага тэрору, непасрэдны арганізатар Кастрычніцкага перавароту 1917 году. Гэта — Леў Троцкі, старшыня Рэвалюцыйнага ваеннага савету, які і сёньня мае тысячы пасьлядоўнікаў ледзь ці ні на ўсіх кантынэнтах (як ні парадаксальна — найперш сярод моладзі).

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Что бы там ни говорили евнухи и фарисеи морали, чувство мести имеет свои права. Рабочему классу делает величайшую нравственную честь то, что он не в состоянии с тупым равнодушием смотреть на то, что творится в этом лучшем из миров. Не гасить неудовлетворенное чувство мести пролетариата, а, наоборот, снова и снова возбуждать его, углублять его и направлять на действительные причины всякой несправедливости и человеческой низости — такова задача социал-демократии.

Лістапад 1911

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Вам следует знать, что не позднее чем через месяц террор примет очень сильные формы по примеру великих французских революционеров. Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма

17 сьнежня 1917

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Телеграмма секретарю Всебелорусского Съезда Вербицкому

Советское Правительство, в полном согласии со своей программой, считает, что никто, кроме белорусов, не имеет права решать, какова должна быть судьба Белоруссии. Эту позицию наша делегация будет отстаивать в дальнейших переговорах.

Народный Комиссар по иностранным делам Троцкий.

14 сьнежня 1917

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Требовать от пролетариата, чтобы он в последней схватке не на жизнь, а на смерть с капиталом благочестиво соблюдал требования политической демократии — то же самое, что требовать от человека, защищающего свою жизнь и существование против разбойников, чтобы он соблюдал искусственные и условные правила французской борьбы, установленные его врагом и этим врагом не соблюдаемые.

7 марта 1919 г.

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Кто отказывается принципиально от терроризма, т.-е. от мер подавления и устрашения по отношению к ожесточенной и вооруженной контрреволюции, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме.

12 чэрвеня 1920

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Если трудно перевоспитать идейно пожилого или зрелого туркмена, башкира или киргиза, то это вполне возможно по отношению к туземной молодежи. Это есть, прежде всего, задача нашего комсомола.

18 чэрвеня 1920

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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.