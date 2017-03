Ужо сёньня: дзень памяці Кастуся Каліноўскага

Падзеі 22 сакавіка ў беларускай і сусьветнай гісторыі, а таксама афіша на сёньня.

Афіша

Cэрыя кінапраглядаў «Сваё Кіно: любім і глядзім»

Праект «Сваё Кіно» — гэта паказы новага беларускага кіно і сустрэчы з аўтарамі і героямі карцін. 22 сакавіка гледачам прадставяць стужкі 2016 году «Апошняя дата», «Жаночы погляд» і «Ворша... Менск... Ворша».

Менск, АРТкiнaтэатар (пр. Дзяржынскага, 104).

Пачатак а 19-й гадзіне.

Уваход вольны.

Дата дня

22 сакавіка 1864 году ў Вільні на Лукіскай плошчы публічна быў павешаны Кастусь Каліноўскі, адзін зь лідэраў нацыянальна-вызваленчага паўстаньня 1863–1864 гадоў, які стаў нацыянальным героем беларусаў, літоўцаў і палякаў.

У Вільні душпастыр беларусаў Віленскай архідыяцэзіі а. Арыюш Малыска асьвяціць мэмарыяльную дошку Кастуся Каліноўскага на вуліцы Cьвятога Ігната 11(Šv. Ignoto g. 11). Пачатак а 15:00.

Таксама ў гэты дзень

1894 — адбылася першая хакейная гульня на Кубак Стэнлі.

1921 — у Вільні выйшаў першы нумар газэты «Беларускі звон», рэдактарам якой быў Францішак Аляхновіч.

1943 — была спалена разам з насельніцтвам вёска Хатынь.

1963 — выйшаў альбом Please Please Me брытанскага гурту The Beatles.

1991 — быў утвораны Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі.

1993 — карпарацыя Intel прэзэнтавала свой першы арыгінальны працэсар Pentium.

2006 — на Кастрычніцкай плошчы прайшоў шматтысячны мітынг вакол намётавага мястэчка, якое арганізавалася ў выніку пратэсту супраць сфальшаваных выбараў. Людзі пастанавілі перайменаваць плошчу Кастрычніцкую ў Каліноўскага.

У гэты дзень нарадзіліся

1786 — Іяхім Лялевель, гісторык і грамадзкі дзяяч Рэчы Паспалітай.

1920 — Аляксей Пысін, беларускі літаратар.

1943 — Джордж Бэнсан, амэрыканскі гітарыст і вакаліст.

1957 — Яцэк Качмарскі, польскі бард часоў Салідарнасьці.

1965 — Юрась Шамецька, беларускі паэт.

У памяці

1925 — загінуў у авіякатастрофе Аляксандар Мясьнікоў, першы кіраўнік савецкай Беларусі.

1986 — памерла Ніна Каменская, беларускі гісторык.

2008 — памёр Леанід Аляксееў, археоляг, дасьледчык гісторыі Полацкага княства.