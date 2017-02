1 да 205. Права беларускамоўных на адукацыю ў лічбах. Да Міжнароднага дня матчынай мовы

21 лютага пад эгідай UNESCO з 1999 году адзначаецца Міжнародны дзень матчынай мовы. У сетках весткі пра яго пад пазнакай #MotherLanguageDay, у юнэскаўскім твітэры яго сутнасьць тлумачыцца сьцісла: #Languages are who we are. Protecting this identity is a matter of human rights! Мовы — гэта тое, кім мы ёсьць. Абарона гэтай тоеснасьці — пытаньне правоў чалавека.

Дзень менавіта „матчынай мовы“, па-ангельску International Mother Language Day. І ў мове, зь якой зьвязаны пачатак традыцыі, у бэнгальскай, мова называецца матчынаю: মাতৃভাষা [mātr̥bhāṣā] — чуваць корань matr-, ‘мацярынскі’, агульны для ўсіх моваў індаэўрапейскай сям’і.

Беларускі выраз „матчына мова“ супольны для многіх моваў сьвету — ад ангельскай ці гішпанскай да бэнгальскай і кітайскай. На расейскую ён не перакладаецца з захаваньнем вобразнасьці, што пацьвярджаюць нашыя вулічныя апытаньні:



Міжнародны дзень матчынай мовы 21 лютага ўшаноўвае памяць студэнтаў трох унівэрсытэтаў гораду Дакi, цяперашняй сталіцы Бангладэш, якія ў 1952 годзе выступілі за прызнаньне бэнгальскае мовы як дзяржаўнай у тагачасным Усходнім Пакістане і былі расстраляныя пакістанскай паліцыяй.