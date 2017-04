Арцемій Троіцкі пра «беларускі біт»

У чарговым выпуску сваёй праграмы «Музыка на Свабодзе» рок-крытык Арцемій Троіцкі даволі расказвае пра беларускіх выканаўцаў — Brutto, «Трубецкой» і Port Mone.

Плэй-ліст праграмы "Музыка на Свабодзе"

1. Radiohead (Брытанія). Burn the witch, LP A Moon Shaped Pool

2. Public Service Broadcasting (БUK). Korolev, EP Sputnik

3. ВИА Гагарин (Расея). Александр Сергеевич, вставай! LP Русский космос

4. ВИА Гагарин (Расея). Пока не кончится нефть, LP Русский космос

5. Mbongwana Star (Дэмакратычная Рэспубліка Конга). From Kinshasa to The Moon, LP From Kinshasa

6. Bat For Lashes (Брытанія). In God’s House", LP The Bride

7. Brutto (Беларусь). Будзь смелым, LP Родны край

8. Brutto (Беларусь). Черная сотня, LP Родны край

9. Трубецкой (Беларусь). На крестинах Сатаны, LP Magister Bibendi

10. Port Mone (Беларусь). Meeting, LP Thou

11. DagaDana (Польшча/Украіна). У полi береза, LP Meridian 68

12. The 69 Eyes (Фінляндыя). Lady Darkness, LP Universal Monsters

13. Julie Cruise/David Lynch (ЗША). Into The Night, LP Music from Twin Peaks