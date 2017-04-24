КДБ: Зьвесткі аб забруджваньні прадуктаў у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС — засакрэціць

Пра аварыю на Чарнобылскай АЭС грамадзяне СССР даведаліся з афіцыйнага паведамленьня толькі ў пачатку траўня 1986 — пасьля жыхароў дэмакратычных краінаў Эўропы. Праз два месяцы, у ліпені, КДБ СССР засакрэціў практычна ўсе зьвесткі, датычныя аварыі, у тым ліку і ўзровень радыёактыўнай забруджанасьці тэрыторыі і прадуктаў харчаваньня.

Летась Служба бясьпекі Ўкраіны рассакрэціла дакумэнты былога КДБ СССР, і цяпер яны знаходзяцца ў адкрытым доступе.

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КГБ СССР

Секретно

ПЕРЕЧЕНЬ сведений, подлежащих засекречиванию по вопросам, связанным с аварией на блоке № 4 Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

1. Сведения, раскрывающие истинные причины аварии на блоке 4 ЧАЕС. — Секретно

2. Полные сведения о характере разрушений и объёмах повреждений оборудований и систем энергоблока и АЭС. — Для служебного пользования

3. Сведения о величинах и составе смеси, выброшенной во время аварии. — Секретно

4. Сводные сведения о радиационной обстановке. — Секретно

5. Сведения о результатах отдельных измерений радиационной обстановке. — Для служебного пользования

Те же сведения в целом по стране, ркспублике, области. — Секретно

6. Сведения, наносимые на топографические карты о радиационной обстановке по районам загрязнения. — Секретно

7. Сводные сведения о масштабах дезактивационных работ по ликвидации последствий аварии, а также работ по захоронению радиационно опасных элементов. — Секретно

8. Сведения о санитарно-гигиенической оценке систем сбора переработки, обезвреживания и захоронения радиационно опасных элементов. — Секретно

9. Сведения о новых эффективных средствах и методах дезактивации. — Секретно

10. Сведения о фактическом состоянии активной зоны реактора, раскрываюшие возможность проникновения тепловыделяющих фрагментов под фундаментную плиту, попадании радиоактивности в водоносные слои, опасные выбросы радионуклидов в окружающую среду и т. п. — Секретно

11. Сводные сведенья о радиоактивном загрязнение природных сред, пищевых продуктов и кормов, превышающем предельно допустимые концентрации. — Секретно

12. Сведения о степени поражения людей на АЕС в сочетании со сведениями их деятельности и особенностях аварии. — Секретно

13. Сводные сведения по облучению персонала станции, ремонтному персоналу привлечённых организаций и населения. — Секретно

14. Обобщённые сведения о заболеваемости всеми формами лучевой болезни людей, подвергшихся воздействию в период аварии и ликвидации её последствий. — Секретно

15. Сведения о массовых отравлениях и эпидемиологических заболеваниях, связанных с аварией. — Секретно

16. Сведения о результатах лечения новыми методами или средствами лучевой болезни. — Секретно

17. Сведения о результатах лечебно-профилактических мероприятий, связанных с аварией. — Секретно

18. Сводные сведения об экологических оценках последствий аварии. — Секретно

19. Сведения, раскрывающие конкретные технические решения по консервации блока № 4 ЧАЕС, а также сведения о восстановительных работах на блоках № 1,2 и 3. — Для служебного пользования (до решения об открытом опубликовании)

20. Сведения, раскрывающие плановые или отчетные данные об объемах государственных капитальных вложений на консервацию блока № 4 ЧАЭС. — Секретно

21. Сведения, раскрывающие плановые или отчетные данные об объемах строительно-монтажных работ по государственным капитальным вложениям на консервацию блока № 4 ЧАЕС. — Секретно

22. Сводные сведения, характеризующие состояния строительно-монтажных работ по консервации блока № 4 ЧАЭС. — Секретно

23. Сводные сведения о фонде зарплаты по подрядной деятельности в капитальном строительстве управления строительства № 605. — Секретно

24. Свобные сведения о численности работников по управлению строительства № 605. — Секретно

25. Сведения о количестве работников, привлекаемых для работы в условиях повышенного уровня радиационного излучения. — Секретно

26. Сводные сведения о наименованиях организаций, их ведомственной принадлежности, количественном составе работников, привлекаемых к работам по ликвидации последствий аварии. — Секретно

№ 136/11-769

5 Отдел Шестое управление КГБ СССР

5-4507

8.07.1986

Крыніца: Електронний архів українського визвольного руху



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100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў — і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый — як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная — у Беларусі расейская мова была адным з інструмэнтаў падаўленьня.

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