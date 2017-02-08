«У Барысаве штодзень з голаду памірае дзясятак рабочых»

З інфармацыйнай зводкі сакрэтна-апэратыўнага ўпраўленьня ВЧК за 21 сакавіка 1921 г.

«№ 202

Совершенно секретно

В Чауссе продовольственное положение критическое. На складах почти нет хлеба. Общее настроение населения в уезде скверное.»

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 1. стр. 394-395

З дакладной запіскі інфармадзьдзелу ОГПУ аб прадуктовым становішчы вясковых мясцовасьцяў СССР на 1 чэрвеня 1929 г.

«БССР

Витебский округ. В дер. Рудня Польминского сельсовета Городокского района больше 70% бедняков голодает.

Полоцкий округ. В дер. Концы Туровлянского сельсовета на почве употребления в пищу суррогатов хлеба заболело 2 беднячки. В дер. Сукуны у бедняка Гайдука от истощения умер ребенок».

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В 4-х т. / Т. 2. стр. 875-887

Інфармацыйная запіска ЦК КП(б)Б у ЦК ВКП (б) аб падзеях у Барысаве 5 траўня 1932 г.

«Совершенно секретно

7 и 8 апреля с. г. в г. Борисове произошли эксцессы. Группа женщин при активном участии антисоветского элемента из быв. людей разгромила хлебный магазин в г. Борисове и 2 повозки с хлебом...

... Необходимо отметить, что милиция в Борисове оказалась не на месте. Были факты, что отдельные милиционеры вместо того, чтобы призвать к порядку, к прекращению безобразий, сами вырывали из рук работников прилавка хлеб и передавали собравшимся женщинам. Был случай, когда один милиционер отказался выполнить распоряжение, мотивируя тем, что он не может разогнать толпу, т. к. «он сам голодный».

Голод в СССР. 1929–1934: В 3 т. Т. 1: 1929 — июль 1932: Кн. 2. Стр. 149-151. М.: МФД, 2011. — 560 с. — (Россия. XX век. Документы).

З данясеньня Ельскага райаддзелу ГПУ БССР «Аб мерапрыемствах па дапамозе галадаючым па стане на 22 чэрвеня 1933г.»

«22 июня 1933 г.

Совершенно секретно... После приезда правительственной комиссии в дер. Мелешковичи приехали два мед. врача и две сестры для оказания помощи больным от недоедания... Установлено, что с 1 мая по 20 июня с. г. по сельсовету умерло 65 чел., и тяжело больных 166 чел. ... комиссией отобраны 420 детей от 2 до 10 лет, кои ослабли от недоедания и требуют материальной и медицинской помощи.

В дер. Мелешковичи на улице жена служащего Леспромхоза Фридмана, уроженка г. Борисова, встретив сотрудника Ельского РО ГПУ, говорила: „У нас еще не большой голод, вот в г. Борисове каждодневно умирают с голода десятки рабочих, и власть не оказывает им никакой помощи“...

...В в колхозе „Широкая нива“ Каменского сельсовета на сей день 20 колхозных семей не имеют хлеба, питаются исключительно травой и грибами...

С появлением грибов положение несколько улучшилось, но все же люди настолько слабы, что не в состоянии работать, и уборочная кампания в колхозе находится под угрозой срыва.»

Голод в СССР 1929-1934 Т. 2 М.: МФД 2012 С. 729-731

Зь дзёньніка намесьніка загадчыка Міжнароднага аддзелу ЦК КПСС Анатоля Чарняева.

«24 сентября 1975

У них там, на Западе, кризис, инфляция и проч., между тем они дают нам кредиты и снабжают нас зерном — более 20 млн. тонн в год.

6 января 1976

На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю:

— Как там?

— Плохо.

— Что так?

— В магазинах ничего нет.

— Как нет?

— Так вот. Ржавая селёдка. Консервы — „борщ“, „щи“, знаете? У нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется — давка... За неделю мы обошли несколько домов и везде угощали солеными огурцами, квашенной капустой и грибами, то есть тем, что летом запасли на огородах и в лесу. Как они там живут!

Меня этот рассказ поразил. Ведь речь идет об областном центре с 600 000 населения, в 400 км от Москвы!

7 ноября 1976

Пошел на прием в Кремль. Самое сильное там впечатление — роскошные жены высокопоставленных чинов: меха, бриллианты, барская манера держаться.»

А. Черняев. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972 — 1991 годы. М. РОССПЭН. 2010

100 гадоў таму адбылася падзея, якая кардынальна паўплывала на жыцьцё пакаленьняў беларусаў – і многія тысячы пазбавіла жыцьця. У рубрыцы «Савецкая ўлада сама пра сябе» мы зьмяшчаем фрагмэнты дакумэнтаў і тагачасных публікацый – як некалі сакрэтных, так і адкрытых. Мова арыгіналу захаваная – у Беларусі расейская мова была адным зь інструмэнтаў падаўленьня.