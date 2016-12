Джордж Майкл памёр ад інфаркту

Прычынай сьмерці брытанскага сьпевака Джорджа Майкла стаў сардэчны прыступ. Пра гэта паведаміў ягоны мэнэджэр, перадае BBC.

Брытанскі музыка Джордж Майкл памёр на 54-м годзе жыцьця ў сваім доме ў графстве Оксфардшыр 25 сьнежня ўвечары.

Вядома, што ў 2011 годзе Джордж Майкл хварэў на цяжкую форму пнэўманіі. Тады ён быў на мяжы жыцьця і сьмерці, а праз апарат штучнай вэнтыляцыі лёгкіх мог страціць голас. Аднак пазьней у тым жа годзе музыка абвясьціў пра поўнае выздараўленьне.

Джордж Майкл нарадзіўся ў 1963 годзе ў Лёндане. Славу здабыў сваім удзелам у гурце Wham! і сольнай кар’ерай, прадаўшы больш за сто мільёнаў альбомаў. Ён уганараваны дзьвюма прэміямі «Грэмі» — за альбом «Faith» і дуэт з Арэтай Франклін, а такія яго песьні, як «Careless Whisper», «One More Try» і «Do not Let the Sun Go Down on Me», узначалілі гіт-парады найбуйнейшага амэрыканскага выданьня Billboard.

Элтан Джон заявіў, што ён глыбока шакаваны навіной пра сьмерць свайго любімага сябра і выдатнага артыста.

Эндру Рыджлі, партнэр Майкла ў дуэце Wham! сказаў, што гэтая падзея разьбіла ягонае сэрца.

У 1984 годзе Wham! запісаў песьню «Last Christmas», якая да гэтага часу зьяўляецца адной з самых папулярных калядных кампазыцыяў.