Брытанскі сьпявак Джордж Майкл памёр ва ўзросьце 53 гадоў, перадае BBC News са спасылкай на агента музыкі. Пра прычыны сьмерці не паведамлялася, а прадстаўнік Майкла заявіў, што той «мірна сканаў» у сваім доме ў Горынгу, графства Оксфардшыр.

Паліцыя, якая прыбыла на месца сьмерці, ня выявіла нічога падазронага, паведамляе BBC News.

Джордж Майкл здабыў славу сваім удзелам у гурце Wham! і сольнай кар’ерай, прадаўшы больш за сто мільёнаў альбомаў. Ён уганараваны дзьвюма прэміямі «Грэмі» — за альбом «Faith» і дуэт з Арэтай Франклін, а такія яго песьні, як «Careless Whisper», «One More Try» і «Do not Let the Sun Go Down on Me», узначалілі гіт-парады найбуйнейшага амэрыканскага выданьня Billboard.